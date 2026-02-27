Mi minacciava col coltello in mano

Un uomo di 38 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato di rapinare il titolare di una salumoteca a Scandiano. L'episodio si è verificato in piazza Spallanzani, dove il sospetto ha minacciato il proprietario con un coltello. La rapina non è andata a buon fine e l’individuo è stato immediatamente arrestato.

Con un coltello ha tentato di rapinare il titolare della salumoteca ‘ Bruno Parrucca ’ in piazza Spallanzani a Scandiano: un 38enne, residente a Scandiano, è stato subito arrestato dai carabinieri. E’ successo nella tarda serata di mercoledì. "L’uomo – racconta amareggiato Alessandro Zuccoli, titolare del locale – è entrato e ha poi richiesto due consumazioni di liquori. Successivamente, soltanto quando gli altri clienti sono usciti, ha raggiunto la cassa e mi ha puntato un coltello con la richiesta di dargli i soldi altrimenti mi avrebbe ammazzato. Ho vissuto alcuni minuti di grande paura. Tra noi c’è stata una breve discussione e nel frattempo la ragazza che si trovava in cucina di nascosto ha chiamato i carabinieri per lanciare l’allarme: l’uomo, sentendo le sirene, è scappato a piedi senza prendere nulla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

