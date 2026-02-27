Mezzano all’attacco della capolista Marina a SPancrazio
Domani nel girone M di Seconda categoria si svolgono due incontri importanti: il Mezzano, che punta a conquistare punti per avvicinarsi alla vetta, affronta la capolista Vis Faventia, che invece cerca di consolidare il proprio vantaggio in classifica. La sfida promette lezioni di determinazione da entrambe le parti, con i giocatori pronti a dare il massimo sul campo.
Assalto alla capolista, domani, nel girone M di Seconda. Infatti, il Mezzano del capocannoniere Nicholas Laghi (13 gol, nella foto) secondo in classifica, ospita la capolista Vis Faventia che guida con 6 punti di vantaggio. Anche nel girone N anticipo per la capolista Marina, a San Pancrazio. Seconda Categoria (20ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani): Mezzano-Vis Faventia. Domenica: Bagnara-S. Rocco, Brisighella-Lugo, Giov. Santerno-P. L. Reda, Santagata Sport-Riolese, Sesto Imolese-Borgo Tuliero, Vita-Real Voltanese. Classifica: Vis Faventia 48; Mezzano 42; Riolese 37; S. Imolese 28; Santagata Sport 27; Brisighella, Giov. Santerno 26; R. Voltanese, San Rocco, B.
