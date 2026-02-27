Meteo | Previsioni per sabato 28 febbraio

Per sabato 28 febbraio a Modena sono previsiti cieli molto nuvolosi o coperti durante la giornata, con alcune aperture parziali nel pomeriggio. Non sono attese precipitazioni. La temperatura si manterrà stabile e il cielo rimarrà prevalentemente coperto per tutto il giorno. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche rispetto alle previsioni iniziali.

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2942m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Meteo | Previsioni per sabato 7 febbraio Meteo | Previsioni per sabato 14 febbraioA Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Previsioni meteo per sabato 28 febbraio 2026 Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Meteo Weekend: Sabato e Domenica meno sole a causa di nubi da scorrimento, anche locali pioviggini. Previsioni; Fine settimana fra sole e nubi con temperature molto miti; Meteo, sole e bel tempo nel weekend grazie all'Anticiclone: le previsioni; Meteo in Veneto, le previsioni per sabato 21 febbraio: nubi sparse. In quota allerta valanghe. Meteo: sabato 28 clima molto mite! Da domenica 1 marzo cambia qualcosaDomani, ultimo giorno di febbraio, l'Italia vivrà un'altra giornata perlopiù soleggiata con un clima da primavera inoltrata. Le previsioni meteo ... meteo.it Meteo: Weekend senza piogge, fino a 5°C sopra la media Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo. Le PrevisioniLa vasta area di alta pressione che da alcuni giorni tende a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo acquisterà sempre maggiore forza ed è destinata a tenerci compagnia anche per l’intero arco del wee ... ilmeteo.it TIPI DI PREVISIONI METEO E CLIMATICHE (I principali centri mondiali) Molti confondono le previsioni a 3–6 giorni con quelle oltre 7–8 giorni. In realtà metodo, affidabilità e strumenti cambiano radicalmente. 1 NOWCASTING (Brevissimo termine – prossi - facebook.com facebook Meteo in Veneto, le previsioni per venerdì 27 febbraio: foschia e cielo coperto x.com