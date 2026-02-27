Meteo | Previsioni per sabato 28 febbraio

Da modenatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per sabato 28 febbraio a Modena sono previsiti cieli molto nuvolosi o coperti durante la giornata, con alcune aperture parziali nel pomeriggio. Non sono attese precipitazioni. La temperatura si manterrà stabile e il cielo rimarrà prevalentemente coperto per tutto il giorno. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche rispetto alle previsioni iniziali.

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2942m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Meteo | Previsioni per sabato 7 febbraio

Meteo | Previsioni per sabato 14 febbraioA Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia.

Previsioni meteo per sabato 28 febbraio 2026

Video Previsioni meteo per sabato 28 febbraio 2026

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Meteo Weekend: Sabato e Domenica meno sole a causa di nubi da scorrimento, anche locali pioviggini. Previsioni; Fine settimana fra sole e nubi con temperature molto miti; Meteo, sole e bel tempo nel weekend grazie all'Anticiclone: le previsioni; Meteo in Veneto, le previsioni per sabato 21 febbraio: nubi sparse. In quota allerta valanghe.

meteo previsioni per sabatoMeteo: sabato 28 clima molto mite! Da domenica 1 marzo cambia qualcosaDomani, ultimo giorno di febbraio, l'Italia vivrà un'altra giornata perlopiù soleggiata con un clima da primavera inoltrata. Le previsioni meteo ... meteo.it

Meteo: Weekend senza piogge, fino a 5°C sopra la media Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo. Le PrevisioniLa vasta area di alta pressione che da alcuni giorni tende a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo acquisterà sempre maggiore forza ed è destinata a tenerci compagnia anche per l’intero arco del wee ... ilmeteo.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.