Per venerdì 27 febbraio 2026 in Campania si prevede un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con assenza di precipitazioni significative. Le condizioni meteo restano stabili in tutta la regione, offrendo una giornata caratterizzata da temperature moderate e assenza di eventi atmosferici importanti. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni rispetto alle previsioni iniziali, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3188m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2923m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 27 febbraio 2026

