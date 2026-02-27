messina a favara uno scontro diretto inedito

A Favara si prepara una sfida inedita tra Castrumfavara e Messina, con le due squadre pronte a scendere in campo per il match di playout. Dopo aver superato una sconfitta interna, il Messina si concentra sulla partita in programma, che rappresenta un passo importante nella lotta per la salvezza. La partita si avvicina e l’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori.

Testa alla prossima partita di campionato: il Messina ha messo alle spalle il passo falso interno col Sambiase ed è concentrato solo sul “playout” anticipato contro il Castrumfavara. Gara delicatissima che potrà dire molto sul futuro in questo torneo delle due squadre. In casa giallorossa c’è la necessità di reagire dopo la sconfitta dell’ultimo turno che ha azzerato la buona dose di fiducia che era arrivata dal buon pari in casa della Reggina. La mancanza di continuità è stato uno dei tratti distintivi del Messina in questa stagione. Nemmeno la nuova gestione targata Feola ha evitato questo sali e scendi di rendimento ed emozionale. Per quanto riguarda la formazione, importantissimi i rientri di Trasciani e Bosia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

