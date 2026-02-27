Messico a ferro e fuoco | Ci siamo risvegliati nell’incubo | c’è paura

In Messico, le strade sono diventate teatro di violenze e tensioni crescenti, con gruppi armati che intensificano le loro attività nelle aree urbane e rurali. La situazione si complica ulteriormente dopo i recenti eventi legati alla scomparsa di figure di spicco nel mondo del crimine organizzato, alimentando un clima di insicurezza tra la popolazione. La crisi si manifesta con episodi di scontri e atti di vandalismo diffuso, lasciando molti cittadini preoccupati.

di Ilaria Traditi Parla il professor Andrea Bussoletti, docente all’Università di Guadalajara: "Città messa a ferro e fuoco dopo l’uccisione del boss El Mencho. Chiusi in casa, è un nuovo tipo di terrorismo" Per chi è cresciuto tra le colline di Arcevia, abituato alla quiete del borgo, svegliarsi in uno scenario da guerra civile è un trauma difficile da elaborare. Andrea Bussoletti, arceviese doc, da anni vive in Messico dove insegna Storia Contemporanea e Scienza Politica all’Università di Guadalajara. Ma quello che ha vissuto domenica 22 febbraio non è un capitolo di un libro di storia: è la cronaca di un terremoto sociale che ha scosso il Paese dopo la cattura e l’uccisione di Nemesio Oseguera, detto "El Mencho", il potentissimo leader del Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

