Mercosur von der Leyen ignora il Parlamento Ue e procede all’applicazione provvisoria

La presidente della Commissione europea ha annunciato l’attuazione temporanea dell’accordo di libero scambio con il Mercosur, senza consultare il Parlamento europeo. La decisione è stata comunicata in modo diretto e improvviso, senza coinvolgimento delle istituzioni parlamentari. La notizia ha catturato l’attenzione di chi segue le dinamiche tra Bruxelles e i paesi del Sud America.

A bruciapelo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio con il Mercosur. Una decisione arrivata all'indomani della ratifica dell'intesa da parte di Argentina e Uruguay, due dei quattro Paesi membri dell'alleanza commerciale siglata lo scorso 17 gennaio in Paraguay. In Europa, però, l'applicazione era stata bloccata dal voto del Parlamento Ue, che aveva chiesto un rinvio alla Corte di giustizia: un passaggio che congela il voto dell'Eurocamera per almeno 18-24 mesi. Mercosur, la protesta di Macron. L'annuncio di ieri è stato quindi accolto dai gruppi politici contrari all'accordo come uno "strappo", "un abuso di potere", "un danno per le istituzioni Ue" e una "forzatura democratica".