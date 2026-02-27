La Juventus si sta muovendo con decisione nel mercato estivo, puntando a rinforzare il centrocampo. Tra le possibili strategie, c’è l’obiettivo di assicurarsi un giocatore di grande esperienza e qualità, senza dover sborsare ingenti cifre di mercato. La squadra si prepara a sfidare altre big per consolidare la propria rosa, valutando attentamente le opportunità che si presenteranno a breve.

Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Ranking Uefa, la posizione dell’Italia dopo i playoff europei: quarto posto Champions al sicuro, ma ora non si può più sbagliare! Ranking UEFA: cosa cambia per l’Italia dopo le notti europee in chiave quinto posto Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juve, anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per Goretzka: il piano di Ottolini per il doppio colpo a zero

Goretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Cosa filtra dalla ContinassaGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero.

Mercato Como, anche i lariani si iscrivono alla corsa per Fabbian! La mossa che rischia di beffare la LazioIl calciomercato invernale del 2026 entra ufficialmente nella sua fase più calda e strategica, accendendo i riflettori su uno dei prospetti più...

Temi più discussi: Capello smonta il mercato Juve, Costacurta fa i nomi e Condò: Finita ogni illusione, su chi punti per il futuro?; Il piano della Juve sul mercato: punti fermi, cedibili ed elementi in bilico; La Juve di Spalletti: senza Di Gregorio, David, Openda e... Lo mosse del tecnico sul mercato; Juventus, piano rivoluzione con Spalletti: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi.

Calciomercato Roma: con la Juve è sfida anche sul mercatoRoma-Juve non sarà solo una partita. Se in campo le due squadre si contenderanno un posto nella prossima Champions, fuori.. fantacalcio.it

Juventus, sarà rivoluzione tra i pali: Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiereRibaltone in porta per la Juventus: Di Gregorio in bilico, gli obiettivi dei bianconeri per il ruolo di numero uno ... calciomercato.it

Roma e Juve si sfidano in campo e sul mercato! Oltre al tema Celik, c'è anche un obiettivo comune tra le due - facebook.com facebook

#Osimhen segna alla #Juve ma non esulta: la reazione e il possibile indizio di mercato x.com