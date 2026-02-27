Mercato Inter colpo ‘alla Lookman’ in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C’è pure un altro nome che accontenterebbe tutti

Il mercato dell’Inter si sta muovendo con diverse voci: si parla di un possibile acquisto in attacco simile a Lookman e di un interesse di Oaktree per Nico Williams. Inoltre, si fa riferimento a un altro nome che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte. La società ha confermato che Chivu continuerà a essere parte del progetto anche nella prossima stagione.

Mercato Inter, caccia all’erede di Dumfries? C’è un nome che sta scalando posizioni, ma Oaktree predica calmaSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Inter-Nico Paz, altro che finita: Marotta ribalta tutto, che colpoIl calciomercato dell’Inter entra nel vivo e Marotta, insieme a Oaktree, accelera per costruire una squadra capace di dominare e crescere.

Temi più discussi: Inter, prossimo mercato grandi novità! Di Marzio: Colpo in porta, 2 nomi in difesa e in attacco…; Calciomercato Inter, da Thuram e Dumfries a Calhanoglu e Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile; L’Inter studia il colpo a zero? Romano: Avviati i contatti con l’agente: occhio a…; L’Inter lavora sulla difesa, priorità a un centrale leader: De Vrij e Acerbi verso l’addio, in estate almeno un colpo importante nel reparto arretrato.

Contatti riallacciati Inter-Jones, ma non solo: doppio colpo dal LiverpoolL'Inter potrebbe tornare su Curtis Jones nel prossimo mercato estivo, ma non solo: possibile doppio colpo dal Liverpool ... passioneinter.com

Inter, prima reazione sul mercato: colpo a costo zeroIl mercato dell'Inter si scalda dopo l'eliminazione dalla Champions. Marotta vuole Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco ... interlive.it

CdS - #Inter, già si scalda il mercato: tornano di moda #Jones e #Leoni. #Frattesi verso l'addio x.com

Il Barcellona considera Bastoni uno dei sogni potenziali sul mercato per l’estate ma non ha iniziato alcuna trattativa con l’Inter. All’interno del club blaugrana è considerato uno dei migliori difensori del mondo. Bastoni è super apprezzato ma per l’Inter è u - facebook.com facebook