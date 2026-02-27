Un nuovo metodo di approvvigionamento porta il pesce fresco dell’Adriatico nelle mense scolastiche, grazie a un progetto dedicato. La scelta mira a offrire un’alternativa più salutare e sostenibile per i pasti dei bambini. Con questa iniziativa, si intende promuovere l’uso di prodotti locali e di qualità nelle cucine delle scuole. La proposta si inserisce in un percorso di miglioramento delle abitudini alimentari dei più giovani.

Il servizio delle mense scolastiche si arricchisce con l’introduzione del pesce fresco dell’Adriatico, grazie all’adesione al progetto Pappa Fish. I menù destinati agli alunni includeranno numerose specie ittiche locali: alici, triglie, suri, moli, pannocchie, sardine, sgombri e gallinelle, oltre a moscardini, vongole e trote. Le ricette, studiate per essere equilibrate e appetitose, varieranno in base alla stagionalità e alla disponibilità del pescato. L’amministrazione ha partecipato al bando promosso dalla Regione e finanziato con fondi europei, per potenziare ulteriormente la refezione scolastica e rafforzare i percorsi educativi legati alla sana alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mensa scolastica, arriva Pappa Fish

Leggi anche: Decolla il progetto "Pappa fish". Pesce a miglio zero nella mensa

Leggi anche: Pappa Fish: oltre 34mila euro al Comune per promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche

Temi più discussi: Mensa scolastica, arriva Pappa Fish; Nelle mense scolastiche torna Pappa Fish, il progetto di educazione alimentare che valorizza il pescato locale; Pappa Fish 2026 entra nelle mense scolastiche di Ancona: educazione alimentare e pesce locale a tavola; Pappa Fish, pesce fresco nelle mense scolastiche.

Il gusto del mare arriva nelle scuole doriche: parte Pappa Fish 2026Un progetto educativo per promuovere la sana alimentazione attraverso il consumo del pesce locale Prende il via domani, venerdì 27 febbraio, il progetto Pappa Fish 2026 nelle mense scolastiche doriche ... youtvrs.it

Dal mare alla mensa: nelle scuole di Sant’Elpidio a Mare arriva il pesce fresco dell’AdriaticoSANT'ELPIDIO A MARE - «Siamo orgogliosi - dichiara il sindaco Gionata Calcinari - di offrire ai nostri bambini un servizio sempre più attento alla qualità e alla salute. Con questa novità rafforziamo ... cronachefermane.it

Da domani via al progetto Pappa fish nelle mense scolastiche anconetane. Comune, educare e informare gli alunni sui prodotti ittici locali #ANSA x.com

Prende il via il progetto Pappa Fish 2026 nelle mense scolastiche della città - facebook.com facebook