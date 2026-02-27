Memoria una pietra d' inciampo per ricordare Cesare Salvestroni

Una pietra d’inciampo dedicata a Cesare Salvestroni, nato nel 1897 e morto nel 1944, sarà posizionata nel selciato di via Ferdinando Capponi 11, all’angolo con via San Tommaso. Si tratta di un piccolo blocco di ottone lucente che ricorderà la figura di Salvestroni, il cui nome è inciso e che si trova in un luogo simbolico legato alla sua vita.

Una pietra d'inciampo dedicata alla memoria di Cesare Salvestroni (1897-1944). La pietra, un piccolo blocco di ottone lucente, sarà incastonata nel selciato di via Ferdinando Capponi 11, all'angolo con via San Tommaso, luogo simbolico dove Salvestroni, prima del tragico epilogo della sua vita, svolgeva la propria attività lavorativa. La cerimonia si terrà domenica 1 marzo alle ore 12.30 e vedrà la partecipazione di Riccardo Buscemi, assessore alla Scuola del Comune di Pisa, Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, Laura Geloni, presidente ANED Pisa, Bruno Possenti, presidente del Comitato Provinciale ANPI Pisa, Andrea Gottfried, presidente della Comunità Ebraica di Pisa, Ester e Muzio Salvestroni, figli di Cesare.