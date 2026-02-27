Melanoma Confronto con l’esperto

Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sul melanoma si tiene oggi alle 17 alla Misericordia di Seravezza. L’iniziativa mira a informare i partecipanti sui rischi e le modalità di prevenzione di questa forma di cancro della pelle. Un’occasione per approfondire il tema con un esperto e ricevere consigli pratici. L’evento è aperto a tutti coloro interessati all’argomento.

La Misericordia di Seravezza è attivamente impegnata anche nell'ambito della prevenzione e così oggi alle 17.30, si terrà un approfondimento sul melanoma. L'appuntamento è nella Sala "Francesco Fontana", in via Buonarroti 280, con un incontro tenuto dal dottor Gianfranco Romeo (nella foto), specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica presso il reparto di Chirurgia plastica ospedaliera al Santa Chiara di Pisa. "Si tratta del primo incontro che proponiamo dopo il rinnovo delle cariche – spiega il governatore Luca Antonucci – e altri appuntamenti seguiranno, sino alla definizione di un programma completo e utile per la cittadinanza, così da mettere a disposizione incontri con esperti, finalizzati a diffondere una cultura della prevenzione sanitaria.