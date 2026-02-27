Il direttore tecnico di Red Bull Racing ha commentato che la Power Unit ha rappresentato una sfida significativa, paragonandola a una scalata impegnativa. Ha inoltre sottolineato le prestazioni eccezionali di Max Verstappen in questa fase della stagione. La squadra si trova in un momento di transizione, con un nuovo leadership che guida lo sviluppo e la competitività in un campionato segnato da continui progressi tecnici.

In un contesto di sviluppo intensivo e competitività sempre più pressante, Red Bull Racing affronta una stagione di transizione guidata da un nuovo leadership tecnico. La figura di Laurent Mekies emerge come elemento chiave per mantenere coeso il team, proteggere il DNA sportivo e ottimizzare l’ambiente di lavoro, mentre la squadra affronta nuove sfide tecnologiche e sportive. All’arrivo a Milton Keynes, Mekies ha scelto di osservare prima di formarsi un giudizio definitivo, concentrandosi su persone, dinamiche interne e modalités operative. Dopo mesi di assestamento, ha dichiarato di aver compreso la realtà del team senza filtrare le esperienze passate, puntando a una visione ampia e reale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mekies: "La Power Unit ci ha fatto scalare una montagna, Max Verstappen è straordinario qui

F1, Max Verstappen: “Non pensavo di poter lottare per il titolo, McLaren ci ha fatto tanti regali”Max Verstappen ha disputato forse la miglior stagione della carriera in questo 2025, restando in corsa per la conquista del quinto titolo consecutivo...

Mekies racconta Max Verstappen oltre la F1: “Ecco cosa sta facendo se lo chiami il lunedì mattina”Laurent Mekies svela il lato meno visibile di Max Verstappen: una dedizione totale al motorsport che va oltre la Formula 1.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Mekies: Mercedes e Ferrari davanti per ora, poi McLaren e Red Bull; F1. Red Bull, Mekies avverte: Verstappen sarà il migliore nel 2026, ma oggi Mercedes, Ferrari e McLaren sono davanti; Formula 1 | Red Bull, la power unit impressiona: è il riferimento in griglia?; f1 2026 Red Bull, Mekies: Interesse F1 fuori scala a Melbourne.

F1 | Mekies esclusivo: Con la PU abbiamo scalato una montagna. Max? Ecco dov'è straordinarioIl team principal di Red Bull Racing si è raccontato a cuore aperto in esclusiva ai microfoni di Motorsport.com. Dal suo insediamento alla realizzazione di una power unit fatta in casa. Dal rapporto d ... msn.com

F1 2026 Red Bull, Mekies avverte: Per Melbourne c’è un’attesa alle stelleLa F1 2026 riparte da zero. Tra motori inediti, benzine green e un’aerodinamica tutta nuova, il team principal della Red bull Laurent Mekies, assicura che il debutto di Melbourne terrà tutti col fiato ... newsf1.it

Arriva un altro capitolo della vicenda della tanto discussa compressione del motore Mercedes. Come riporta l’edizione odierna di Motorsport-Magazin, la prima a svelare della questione, il rapporto di compressione della power unit verrà misurato a caldo sola - facebook.com facebook

#F1 #FormulaTecnica Arrivano info: non si trattativa della power unit ma di problemi al semi asse posteriore che è stato smontato assieme al cambio… x.com