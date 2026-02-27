Mediaset ha annunciato ufficialmente la data di inizio del Grande Fratello VIP 2026, confermando le voci circolate negli ultimi mesi. La presentazione del reality show avverrà nelle prossime settimane, mentre il programma prenderà il via nel primo trimestre dell’anno prossimo. La decisione di partire con questa edizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Ora è ufficiale: Mediaset ha annunciato la data di partenza del Grande Fratello Vip 2026. Dopo mesi di voci e ipotesi su cambi alla conduzione, arriva la conferma che i fan aspettavano. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa Mediaset che scioglie ogni dubbio. Con la data ufficiale e la squadra definita, ci si chiede chi saranno i nuovi concorrenti e quali novità porterà questa edizione. Ilary Blasi e l’ indizio sul cast del GF VIP 2026 Il comunicato Mediaset: data di inizio e ritorno di Ilary Blasi. Il punto centrale è la comunicazione ufficiale: Mediaset ha confermato che Grande Fratello Vip andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mediaset ufficializza il Grande Fratello VIP: il comunicato

