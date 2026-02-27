McTominay assente contro il Verona | Conte e il Napoli hanno una speranza

Scott McTominay non sarà presente nella partita contro il Verona, nonostante si pensasse che l’assenza fosse limitata a una sola gara a causa di una botta. L’assenza si protrarrà anche alla prossima sfida di campionato, quando il Napoli affronterà l’Hellas Verona al Bentegodi. La sua assenza ha effetto sulle scelte della squadra in questa partita.

Doveva essere un’assenza di una sola gara dovuta alla botta rimediata, ma Scott McTominay è costretto a dare forfait anche per la prossima gara di campionato che vedrà impegnato il Napoli al Bentegodi per sfidare l’Hellas Verona. Antonio Conte dovrà dunque ancora una volta fare a meno dello scozzese e si augura di riaverlo al più presto a disposizione. Il giornale diretto da Ivan Zazzaroni sottolinea: “Un’altra settimana di tempo a disposizione per lavorare a Castel Volturno avvicinandosi al rientro in gruppo e dunque in campo. Si procede come sempre con grande cautela senza forzare i tempi. Giorno dopo giorno si valuterà lo stato dell’infiammazione con la speranza (di Conte e del giocatore) di poterlo rivedere in campo a Fuorigrotta per la prima partita del mese di marzo”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

McTominay, rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza (senza di lui il Napoli non ha mai vinto)Repubblica scrive anche di Anguissa: ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona Db Riyadh 22/12/2025 -...

