McKennie il tuttocampista è il risultato dell’effetto Spalletti alla Juventus Athletic

Weston McKennie gioca ormai come un tuttocampista totale alla Juventus, con Spalletti che lo impiega in diversi ruoli e ne apprezza le qualità tecniche. Il tecnico toscano ha deciso di utilizzarlo in diverse zone del campo, valorizzando le sue capacità di interdizione, inserimento e impostazione. McKennie si è adattato alle richieste del suo allenatore, diventando un punto fisso nella formazione bianconera.

Weston McKennie è ormai un tuttocampista alla Juventus. Spalletti lo schiera ovunque e ne elogia il talento. Athletic scrive: Qualcosa è scattato nella testa di Weston McKennie quest’inverno. Spronato da un galvanizzante momento e da un nuovo allenatore che non smette di lodarlo, il texano ha intrapreso quella che sembra la sua migliore stagione in carriera. Il centrocampista ha impiegato cinque stagioni, dal 2016-17 fino al 2020-21, per raggiungere un totale di otto gol in tutte le competizioni. In questa stagione, ha raggiunto quel record già prima della fine di febbraio. Quindi cosa è cambiato? Per cominciare, McKennie sta tirando di più e sta migliorando i suoi colpi, anche più vicini alla porta; finora, 31 dei 34 tentativi (in 25 presenze in Serie A) sono arrivati dall’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

