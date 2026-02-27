mazzariello dopo il festival ecco la pubblicazione del suo nuovo ep

Dopo aver partecipato alla sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il brano “Manifestazione d’amore”, vincitore del premio Jannacci di Nuovo Imaie, Mazzariello annuncia l’uscita del suo nuovo EP intitolato “Grandi Successi”. La pubblicazione segue la sua esibizione sulla scena del festival e rappresenta il suo primo progetto discografico. L’EP è disponibile online e sui principali store digitali.

Dopo essersi esibito nella sezione Nuove Proposte della 76a edizione del Festival di Sanremo con il brano "MANIFESTAZIONE D'AMORE", vincitore del premio Jannacci di Nuovo Imaie, Mazzariello pubblica "GRANDI SUCCESSI" ( https:bio.toGrandiSuccessi; Futura Dischi Epic Records Italy), il suo nuovo EP, fuori oggi ovunque. Dopo un percorso di crescita costante fatto di singoli che hanno saputo intercettare il sentire di una generazione e di importanti palchi calcati negli ultimi anni, "GRANDI SUCCESSI" rappresenta una nuova tappa nel racconto musicale di Mazzariello. Un titolo che gioca con l'idea di successo ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri che diventano centrali nella sua scrittura.

