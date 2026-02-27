Maxi monitor telecamere intelligenti e bottoni per votare | a Viterbo la sala del consiglio diventa tecnologica

A Viterbo la sala del consiglio si rinnova con strumenti tecnologici avanzati, tra cui maxi monitor, telecamere intelligenti e pulsanti per votare. L'obiettivo è migliorare la visualizzazione e la partecipazione alle sedute pubbliche, sostituendo l’attuale impianto di telecamere e microfoni. La trasformazione mira a facilitare il seguito delle riunioni anche da remoto, rendendo più accessibile il lavoro dell’assemblea comunale.

Basta con l'attuale impianto di telecamera e microfoni che ha reso finora un'impresa eroica cercare di seguire le sedute pubbliche del consiglio comunale da casa. Quello del 26 febbraio è stato l'ultima seduta con la vecchia attrezzatura, il comune di Viterbo si prepara a voltare pagina con un.