Maxi incidente | ferito estratto dalle lamiere caos traffico

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, tra i caselli di Verona Nord e Verona Sud, in direzione Venezia. Un veicolo si è ribaltato, e i soccorritori hanno estratto una persona dalle lamiere. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre il traffico è andato in tilt a causa delle operazioni di soccorso.