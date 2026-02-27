Matrimoni stranieri in Italia in aumento | 1,1 mld di spesa +3 mln di pernottamenti

In Italia, i matrimoni stranieri sono in crescita, con una spesa totale di 1,1 miliardi di euro e oltre 3 milioni di pernottamenti registrati. L’aumento di queste cerimonie contribuisce significativamente alla domanda turistica nel paese, che si posiziona come destinazione preferita per i matrimoni internazionali. Questi dati riflettono un trend in espansione nel settore del turismo legato agli eventi privati.

L’Italia si conferma la meta più scelta per i matrimoni stranieri, diventati un potente motore di crescita per l’economia turistica. Non sono più eventi organizzati da una nicchia glamour, ma un segmento strutturale, capace di attivare filiere ad alto valore aggiunto, distribuire ricchezza sui territori e sostenere la destagionalizzazione dei flussi. Matrimoni stranieri in Italia: cosa dicono i dati Nel 2025 le celebrazioni di coppie straniere in Italia hanno raggiunto quota 16.700 eventi, generando oltre 1,1 miliardi di euro di fatturato e più di 3 milioni di pernottamenti. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy, commissionato da Convention Bureau Italia e presentato a Roma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Esplosione di turismo e matrimoni stranieri in Italia: record storico nel 2025Nei vicoli delle città d’arte rimbalzano accenti lontani, sui treni sfilano bouquet tra trolley e mappe piegate.

