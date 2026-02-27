Materne cento iscritti in meno | La denatalità presenta il conto

A Pesaro si registra una diminuzione di circa cento iscrizioni per il primo anno di scuola materna, prevista per settembre. La diminuzione riflette un calo delle nascite e una tendenza alla diminuzione delle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia, che si ripercuote sulle strutture e sulle risorse dedicate all'infanzia. La situazione suscita preoccupazioni tra gli operatori del settore e le istituzioni locali.

A Pesaro all'appello del primo anno di scuola materna (3-6 anni), il prossimo settembre, mancheranno cento bambini. Perché? "Non sono nati" osserva, tradendo una nota di tristezza nella voce, Camilla Murgia, assessore ai servizi educativi, in questi giorni alle prese con la chiusura delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e i numeri di un inverno demografico che a Pesaro ha imperversato, indubbiamente, nel 2023. "Nel 2023 sono nati 460 pesaresi, cioè residenti nel nostro Comune – spiega Murgia – contro i 560 pesaresi nati nel 2022". Anche se il dato consolidato delle iscrizioni alle materne statali lo avremo dopo il 7 marzo "posso...