Masters of Dirt il meglio degli action sport fa tappa a Milano
A Milano si prepara un evento dedicato agli action sport, con la presenza di uno spettacolo che combina adrenalina e abilità. L’appuntamento, organizzato da On Top Events, porta in città un’occasione unica per assistere a performance di livello internazionale. La manifestazione si svolge in una location speciale, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e adrenalinica.
Masters of Dirt “Freestyle Firestorm” arriva a Milano, unica tappa italiana che promette di ridefinire lo standard degli action sport, prodotto da On Top Events. L'11 e il 12 aprile 2026 il pubblico del’Unipol Forum vivrà due serate in cui la fisica smette di essere un limite e diventa un punto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
