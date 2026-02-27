Massimo Navarra si avvicina ai 18 anni, un traguardo importante per chi ha affrontato una sfida rara come la sindrome di Norrie. Dopo aver passato anni a lottare per vivere una vita il più possibile normale, continua a trovare modi per esprimersi e condividere le sue passioni, tra musica e sport. La sua storia riflette la determinazione di chi non si arrende di fronte alle difficoltà.

Massimo Navarra compirà 18 anni il 13 marzo. Li ha trascorsi combattendo per conquistarsi uno scampolo di normalità, dopo la diagnosi di una malattia rara: sindrome di Norrie. Una mutazione genetica che provoca cecità. Al suo fianco papà Mauro, mamma Enza, la sorellina Alice e la Lega del Filo d’oro, insieme hanno fatto la differenza fra una vita piena e l’isolamento. La storia di questo adolescente di Pozzo d’Adda, paesino alle porte di Milano, arriva dritta al cuore: quando è nato non ci vedeva, alle elementari si è aggiunta la sordità, alla quale si è rimediato con gli impianti cocleari, adesso frequenta il liceo delle Scienze umane, gioca a basket nella squadra di Brescia che ha vinto il campionato nazionale e suona la batteria in una band che fra hinterland e Brianza fa furore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo, più ’raro’ della malattia. L’inclusione tra basket e batteria

Risparmio batteria android spegnendo due impostazioni di scansione nascoste che hanno quasi raddoppiato la durata della batteriala durata della batteria rappresenta una delle metriche chiave per l’uso quotidiano di uno smartphone.

Basket | Fondazione Libertas e Dynamo Sport insieme nel segno della solidarietà e inclusioneNei giorni scorsi Fondazione Libertas Livorno Ets e Dynamo Sport hanno presentato un accordo di collaborazione della durata di tre anni che prevede...

Temi più discussi: Massimo, più ’raro’ della malattia. L’inclusione tra basket e batteria; Cagliari festeggia Luisetta Mercalli e i suoi 111 anni; Abbiamo incontrato la farfalla delle rocce: il video di uno degli uccelli più belli e rari d’Italia; Pianeti come un filo di perle.

Dall’elemento più raro agli acidi più potenti: i record chimici che non ci aspettiamoIn realtà mi sbagliavo, e di molto. Nessuno di questi elementi si avvicina nemmeno lontanamente alla rarità dell’elemento che sto per introdurvi. Prendiamo l’oro come metro di misura. Incrociando un ... ecodibergamo.it

Questa minuscola gemma è il minerale più raro della Terra: è stata trovata una sola voltaNel nord del Myanmar, tra le montagne della regione di Mogok, un minuscolo cristallo rosso-arancio è stato trovato per caso da alcuni cercatori di zaffiri. Sembrava una pietra qualunque, ma si è ... greenme.it

Pino e Massimo e "la telefonata sul set!" (Backstage raro 1991, di Giacomo De Simone) - facebook.com facebook

Lo studio del professore Massimo Pasqualetti sulla malattia genetica rara è uno degli otto vincitori in tutta Italia del bando Fall Seed Grant 2025 bit.ly/telethontoscan… x.com