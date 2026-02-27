Massimo Navarra e la conquista della normalità | La disabilità non è un limite Noi genitori abbiamo imparato insieme a lui

Massimo Navarra si avvicina ai 18 anni, dopo aver affrontato una lunga battaglia personale contro una malattia rara. La sua storia parla di resistenza e di un percorso che ha coinvolto anche i suoi genitori, che hanno imparato a condividere ogni passo. La sua esperienza rappresenta una testimonianza di come la vita possa essere affrontata con determinazione e senza lasciarsi bloccare dalle difficoltà.

Pozzo D’Adda (Milano), 27 febbraio – Massimo Navarra compirà 18 anni il 13 marzo. Li ha trascorsi combattendo per conquistarsi uno scampolo di normalità, dopo la diagnosi di una malattia rara: sindrome di Norrie. Una mutazione genetica che provoca cecità. Al suo fianco papà Mauro, mamma Enza, la sorellina Alice e la Lega del Filo d’oro, insieme hanno fatto la differenza fra una vita piena e l’isolamento. La storia di questo adolescente di Pozzo d’Adda, paesino alle porte di Milano, arriva dritta al cuore: quando è nato non ci vedeva, alle elementari si è aggiunta la sordità, alla quale si è rimediato con gli impianti cocleari, adesso frequenta il liceo delle Scienze umane, gioca a basket nella squadra di Brescia che ha vinto il campionato nazionale e suona la batteria in una band che fra hinterland e Brianza fa furore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

