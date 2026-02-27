L'estrazione dei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League ha determinato la sfida tra Roma e Bologna. Massara ha commentato che, sebbene sia una partita interessante, questa sfida penalizza il ranking europeo. La competizione ha suscitato grande attesa tra gli appassionati, in attesa di vedere come si svolgeranno gli incontri di questa fase.

Un momento di grande attesa per il calcio europeo si è manifestato con l'estrazione dei match per gli ottavi di finale di Europa League, che ha delineato un confronto tra due squadre in crescita e di livello elevato. La Roma si prepara a sfidare il Bologna in una serie di partite che promettono spettacolo, intensità e rilevanti sfide tattiche. La comunicazione ufficiale e le opinioni delle figure chiave del club romano evidenziano l'importanza di questo confronto e le aspettative di un’esibizione di alto livello. Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha espresso il suo punto di vista in merito ai risultati del sorteggio, sottolineando che l'incontro con il Bologna rappresenta una sfida di grande valore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Massara: "L'ottavo di Europa League contro il Bologna è una bella sfida, ma penalizza il ranking

