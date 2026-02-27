Massaggiatrice aggredita in casa da tre uomini | picchiata e derubata di 500 euro arrestato 17enne a Gallipoli

Una massaggiatrice di 50 anni è stata aggredita in casa da tre uomini a Gallipoli. Durante l’assalto, è stata picchiata e derubata di 500 euro. La polizia ha arrestato un 17enne sospettato dell’aggressione. La donna è rimasta ferita durante l’episodio e ha richiesto assistenza medica. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Momenti di terrore ieri a Gallipoli, dove una donna di 50 anni è stata aggredita in casa da tre rapinatori. Il minorenne autore materiale è stato arrestato, mentre due complici, di 17 e 19 anni, sono stati denunciati. La rapina, aggravata e violenta, ha fruttato circa 500 euro e due cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Giovane aggredita in metro da un gruppo di rapinatori: arrestato un 17enne Anziana aggredita e derubata per strada: arrestato un uomoÈ successo nella tarda mattinata di venerdì, in via Palmanova angolo via Don Orione, a nord-est di Milano, nel quartiere Cimiano-Crescenzago.