’Massa Color’ significa solidarietà | donazioni all’ospedale

La comunità ha contribuito con donazioni per migliorare le attrezzature del Pronto soccorso dell’ospedale 'Sant’Andrea'. Con sforzi collettivi sono stati acquistati nuovi strumenti, rafforzando le capacità di assistenza. La solidarietà si manifesta attraverso gesti concreti che supportano le strutture sanitarie locali, con un occhio di riguardo alle esigenze dei pazienti.

Nuove strumentazioni per il Pronto soccorso dell’ospedale ’ Sant’Andrea ’ grazie alla generosità della comunità. La Proloco di Massa Marittima, infatti, ha consegnato una serie di dispositivi elettromedicali e due carrozzine acquistati con i fondi raccolti durante la manifestazione sportiva ’ Massa Color ’. L’iniziativa, giunta nel 2025 alla terza edizione consecutiva, ha permesso di raccogliere circa 4.400 euro. Una cifra che è stata interamente destinata al presidio ospedaliero cittadino, contribuendo a potenziare le dotazioni del reparto di emergenza-urgenza. Nel dettaglio, sono stati donati un elettrocardiografo, un otoscopio, un oftalmoscopio, un saturimetro ricaricabile e una lampada da ambulatorio, oltre a due carrozzelle che andranno a supportare le attività quotidiane del Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Massa Color 2025: 4mila euro in attrezzature al pronto soccorsoLa Pro Loco di Massa Marittima dona attrezzature mediche al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea Massa Marittima, 25 febbraio 2026 – Grazie alla...

