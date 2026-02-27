Massa Capitale della Cultura 2028 Un progetto nato per restare

Il 27 febbraio 2026, nella sala del Consiglio comunale di Massa, circa trenta persone hanno seguito con attenzione il collegamento con Roma per l’audizione della candidatura della città a Capitale italiana della Cultura nel 2028. L’evento ha rappresentato un passaggio importante nel percorso avviato da Massa, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento e promuovere il progetto che si vuole mantenere nel tempo.

Massa, 27 febbraio 2026 – Un passaggio atteso, seguito con partecipazione nella sala del Consiglio comunale di Massa, dove una trentina di persone ha assistito al collegamento con Roma per l'audizione della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. Amministratori e cittadini hanno voluto esserci per accompagnare simbolicamente la delegazione impegnata davanti alla commissione del Ministero della Cultura. Capitale della cultura: Massa si presenta. "Proposta che unisce tutto il territorio" Al termine dell'audizione è il vicesindaco Andrea Cella a tracciare un primo bilancio, mettendo al centro il lavoro svolto in questi mesi. "Abbiamo seguito l'audizione con grande partecipazione da questa aula – afferma –.