Maschere costumi e gadget di Carnevale non a norma | sequestro di 4mila articoli per bambini

Durante il Carnevale, le forze dell'ordine hanno sequestrato 4.000 articoli destinati ai bambini, tra maschere, costumi e gadget, perché risultati non conformi alle normative di sicurezza. Le verifiche sono state condotte dal Comando Provinciale di Ferrara, che ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Carnevale. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ferrara, durante il periodo di festa, hanno intensificato le attività di controllo volte a contrastare il fenomeno illecito della vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. In particolare, la merce ritirata, per buona parte destinata ai bambini, è risultata priva delle informazioni minime obbligatorie per il consumatore, delle indicazioni sull’origine e delle avvertenze d’uso, ovvero presentava caratteristiche potenzialmente pericolose per la salute. Al termine delle attività i finanzieri hanno anche segnalato i titolari delle ditte responsabili delle violazioni alla competente Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

