Martedì al cinema a quattro euro
Martedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Padova e provincia aderenti. Un'iniziativa per riscoprire il piacere del grande schermo e del cinema di prossimità, in cinque appuntamenti: ogni martedì, dal 3 al 31 marzo.Il progetto pluriennale della Regione del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programmaMartedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia aderenti.
Torna il cinema a 4 euro: sale aderenti nel Veneziano, si parte martedì 3 marzoUn progetto che invita ad andare in sala e riscoprire il piacere della visione su grande schermo: i martedì al cinema a 4 euro tornano anche a marzo...
Appartamento su 2 livelli in Vendita a Milano (MI)
La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.
Temi più discussi: Torna il cinema a 4 euro: sale aderenti nel Veneziano, si parte martedì 3 marzo; Tornano i Martedì del cinema: film a 4 euro in città e provincia; I Martedì al Cinema della Regione Veneto tornano a marzo: anche a Verona il grande schermo a soli 4 euro; I Martedì al Cinema della Regione Veneto tornano a marzo: anche a Verona il grande schermo a soli 4 euro.
Nel mese di marzo in Veneto si torna al cinema con 4 euroCinque appuntamenti — il 3, 10, 17, 24 e 31 marzo — per riscoprire il grande schermo con un biglietto a soli 4 euro in 31 sale venete, accompagnati da introduzioni, guide alla visione e incontri con o ... padovaoggi.it
Tua Madre protagonista al Cinema Eden per riflettere sulla genitorialità con un pizzico di ironiaIn un mondo così dominato dal maschile, il tema della maternità continua a essere centrale, ostico e spesso strumentalizzato. Tua Madre, docufilm di Leonardo Malaguti, vuole restituire la parola sul d ... temponews.it
SOLO MARTEDì 3 E MERCOLEDì 4 MARZO Arriva, al Cinema Garibaldi, solo martedì 3 e mercoledì 4 marzo, "Pillion", il film di Harry Lighton con Harry Melling e Alexander Skarsgård. Una storia queer, basata sul romanzo "Box Hill" di Adam Mars Jones, - facebook.com facebook