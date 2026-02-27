Meryll Rogge debutta come designer di Marni con una collezione uomo e donna che si ispira al ritorno alle origini del marchio. Per questa prima presentazione, l’attenzione si concentra sulla volontà di mantenere la continuità dello spirito creativo, anche se i codici visivi vengono rivisitati e aggiornati. Rogge sceglie di recuperare alcuni elementi tradizionali, sottolineando l’importanza di preservare l’essenza della casa di moda.

Chiama la collezione “Marni Chapter Three”, e l’idea è chiarissima: riportare quella stranezza riconoscibile, quell’eleganza storta e intelligente, dentro una vita reale fatta di giorni feriali e non solo di performance. Maglieria unita alla pelle, un senso di familiarità rinnovato da uno sguardo giovane nella vestibilità confortevole, le borse e i bijoux come elementi giocosi per interpretarsi senza sforzo, con lieve ironia e leggerezza. Abiti a sirena lucenti si scontrano con gonne che uniscono pelle a cotone con elementi industriali. Oggi reinterpretare il DNA è un’operazione moderna e grata alle radici dell’originalità, che se le rinnega sembra soltanto rumore ben vestito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Marni: Meryll Rogge recupera i codici di Consuelo Castiglioni

Marni, il debutto di Meryll Rogge per l’Autunno-inverno 2026/27 rende il familiare desiderabile, con ogni suo imprevistoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Codici Heartopia: Codici da riscattare e come usarliI codici di Heartopia sono uno degli strumenti più efficaci per ottenere ricompense gratuite senza perdere tempo in lunghe sessioni di grinding.

Argomenti discussi: Le Olimpiadi del Fashion. Tre debutti eccellenti e uno sguardo al futuro.

Marni, il debutto di Meryll Rogge per l’Autunno-inverno 2026/27 rende il familiare desiderabile, con ogni suo imprevistoUna collezione co-ed che ricuce l’archivio con il presente: paillettes fuori scala, righe che si contraddicono, cuciture esibite e una nuova idea di vestiario plausibile ... vanityfair.it

Con Meryll Rogge inizia il capitolo tre di Marni: «Sarà molto femminile, ma anche più funzionale»Direttrice creativa di Marni dal luglio 2025, la stilista belga racconta come sarà la nuova era della maison che ha amato fin dall'adolescenza. Una love story iniziata con una gonna verde. Cha ha plas ... vogue.it