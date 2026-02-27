Marni presenta la collezione Autunno-Inverno 202627 disegnata da Meryll Rogge, con un debutto che mescola elementi familiari e innovativi. La linea include capi co-ed che combinano archivi storici e tendenze attuali, con dettagli come paillettes di grandi dimensioni e righe che si intrecciano. La collezione si caratterizza per un mix di pezzi classici e tocchi di originalità.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. L’ispirazione Prima ancora dei look in passerella, viene in mente un dettaglio privato della stessa Rogge: da adolescente, per un matrimonio di famiglia, scelse una gonna verde Marni. Non per deviare forzatamente il dress code, ma perché quel capo le sembrava affidabile, giusto, capace di tenerla insieme tra emozione e presenza. È un’immagine che funziona come chiave di lettura: l’Autunno-inverno 202627 non promette trasformazioni miracolose, ma la desiderabilità del fuori programma dentro la vita reale. Tocchi di rosso inattesi, piccoli scarti, dettagli fuori asse che, proprio perché controllati, diventano incredibilmente chic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marni, il debutto di Meryll Rogge per l’Autunno-inverno 2026/27 rende il familiare desiderabile, con ogni suo imprevisto

Fendi, il debutto di Maria Grazia Chiuri: «Meno io, più noi», è il messaggio affidato alla passerella dell'Autunno-inverno 2026/27Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Max Mara, sulla passerella dell'Autunno-inverno 2026/27 sfila il comfort senza tempoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Temi più discussi: Milano Fashion Week: l'esperimento di Prada e il debutto di Emporio Armani; La nuova femminilità di Marni alla Milano fashion week; La nuova era di Marni inizia con il debutto FW26 di Meryll Rogge; Milano Fashion Week: chi sfila oggi. Max Mara, Prada e la prima volta di Meryll Rogge da Marni.

Parka e paillettes, cinture spostate e abiti al contrario: con la sfilata di Marni, gli adulti tornano adolescentiIl debutto di Meryll Rogge alla Milano Fashion Week, con la collezione autunno inverno 2026 2027, è un invito a concedersi l'elemento sbagliato ... vogue.it

Con Meryll Rogge inizia il capitolo tre di Marni: «Sarà molto femminile, ma anche più funzionale»Direttrice creativa di Marni dal luglio 2025, la stilista belga racconta come sarà la nuova era della maison che ha amato fin dall'adolescenza. Una love story iniziata con una gonna verde. Cha ha plas ... vogue.it

Miuccia Prada e Raf Simons inventano abiti da sfogliare “come la vita”. Meryll Rogge debutta da Marni tornando alle origini. - facebook.com facebook

Il debutto di Meryll Rogge alla Milano Fashion Week, con la collezione autunno inverno 2026 2027, è un invito a concedersi l'elemento sbagliato x.com