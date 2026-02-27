Mario Rui, ex giocatore del Napoli, ha trasferito la sua attività in Arabia Saudita. La sua nuova squadra ha annunciato il suo arrivo e l’attaccante si prepara a giocare nel campionato locale. In questa occasione, si riunisce con un ex compagno di Serie A, creando così un collegamento tra i due ambienti calcistici. La sua partenza segna un nuovo capitolo nella sua carriera professionale.

Nel clima dinamico delle operazioni di mercato, una novità significativa emerge sul palcoscenico internazionale: Mario Rui torna in campo legandosi ai Gulf Heroes, formazione in crescita situata nel Medio Oriente e guidata da uno stile calcistico di impronta italiana. L’operazione segna un nuovo capitolo per il difensore portoghese, pronto a mettere a disposizione esperienza e leadership tecnica in un progetto in rapida affermazione. La squadra, caratterizzata da una marcata impronta italiana, è guidata dall’allenatore Andrea Tedesco. Nel roster figurano figure di rilievo del calcio europeo, tra cui Davide Marsura e Mohamed Fares, quest’ultimo arrivato in prestito dalla Lazio nello scorso ottobre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mario Rui vola in Arabia Saudita: nuova avventura per l'ex Napoli, pronto a ritrovare un compagno di Serie A

Leggi anche: Mario Rui vola in Arabia: nuova sfida per l’ex Napoli che raggiungerà un altro calciatore dal passato in Serie A

Napoli, riecco Mario Rui! Nuova avventura per il portogheseCome riportato da Tuttomercatoweb, Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi, l’ex terzino del Napoli è un nuovo giocatore della Forte Virtus, club di...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: ULTIM'ORA - Sorpresa Mario Rui, ha trovato squadra! Destinazione inaspettata; Mario Rui ritorna in campo, nuova squadra per l'ex terzino del Napoli; Mario Rui tornerà a giocare. In mattinata le visite mediche e la firma per la Forte Virtus (Tmw); Mario Rui riparte da Dubai: domattina visite e firma con la Forte Virtus.

Mario Rui vola in Arabia: nuova sfida per l’ex Napoli che raggiungerà un altro calciatore dal passato in Serie AMario Rui raggiunge Fares e Marsura nella nuova avventura in Medio Oriente. È fatta con i Gulf Heroes: i dettagli dell’operazione Il mercato degli svincolati regala un sussulto con il ritorno in campo ... calcionews24.com

Il professore Mario Rui torna in campo in terra araba, questa mattina la firma. I dettagliSi legge su azzurro.it che Mario Rui riparte da Dubai. Il terzino portoghese svincolato da poco meno di 14 mesi dopo la risoluzione di contratto col Napoli già stasera sarà in volo per raggiungere la ... ilnapolionline.com

Dopo un lungo periodo da svincolato, dopo il suo addio al Napoli, Mario Rui ha trovato finalmente squadra Il portoghese, che continua a essere uno molto apprezzato tra i tifosi, riparte da Dubai: in bocca al lupo, Mario! #MarioRui #SpazioNapoli x.com

Dopo un lungo periodo da svincolato, dopo il suo addio al Napoli, Mario Rui ha trovato finalmente squadra Il portoghese, che continua a essere uno molto apprezzato tra i tifosi, riparte da Dubai: in bocca al lupo, Mario! #MarioRui #SpazioNapoli - facebook.com facebook