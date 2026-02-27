Oggi Mario Giordano prende il posto di Paolo Del Debbio alle 16 durante l’appuntamento di 4 di sera su Rete 4. La trasmissione, solitamente condotta da Del Debbio, sarà condotta da Giordano in questa occasione speciale. La puntata si svolge come di consueto alle 20, ma con questa modifica dell’ultima ora.

Classifica FIMI, i brani di Sanremo 2026 dominano nei singoli. In testa Fedez & Masini Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Cambio di conduttore last minute per l’appuntamento odierno di 4 di sera. Il programma informativo di Rete 4, in onda come sempre alle 20. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mario Giordano sostituisce Paolo Del Debbio a 4 di sera

Dritto e Rovescio, clamoroso: Mario Giordano entra in studio al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncioLa puntata di Dritto e Rovescio andata in onda nella serata di giovedì 18 dicembre su Rete 4 si è aperta con un cambio di conduzione che ha sorpreso...

“Perché ci sono io”. Dritto e Rovescio,: Mario Giordano al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncioLa scena si è aperta con una piccola sorpresa per chi, ieri sera, giovedì 18 dicembre, si è sintonizzato su Rete 4 aspettandosi la consueta...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Mario Giordano appare a sorpresa alla conduzione di 4 di Sera al posto di Paolo Del Debbio: Sono imbottigliato in questo cacchio di trafficoA sorpresa Mario Giordano è apparso nell’access prime time di Rete 4. Il pubblico di 4 di Sera non ha ritrovato alla conduzione il padrone di casa Paolo Del Debbio, il giornalista è rimasto bloccato ... ilfattoquotidiano.it

«4 di Sera», Paolo Del Debbio salta la conduzione: al suo posto Mario Giordano. Ecco cosa è successoCambio di programma improvviso a 4 di sera. Anzi, di conduttore. A dirigere lo studio non c'è infatti Paolo Del Debbio, sostituito all'ultimo da Mario Giordano. ilmattino.it