Marino sul sorteggio Champions | L' entusiasmo di Palladino è contagioso Bayern Monaco? Non abbiamo paura

Dopo il sorteggio di Champions League, l’allenatore dell’Atalanta ha commentato l’estrazione, sottolineando l’entusiasmo di Palladino e dichiarando che il team non ha timori nei confronti del Bayern Monaco. La stagione internazionale prosegue con questa sfida di rilievo, mentre il club si prepara ad affrontare un avversario di prestigio.

Con l’estrazione che assegna all’Atalanta un avversario di rilievo in Champions League, la stagione internazionale si arricchisce di una nuova, stimolante sfida. L’attenzione è ora rivolta al modo in cui la squadra affronta un percorso che vede, contemporaneamente, impegno in campionato e impegno in Coppa Italia, oltre al grande appuntamento europeo. Marino ha sottolineato che marzo sarà caratterizzato da un calendario particolarmente intenso, ma questo aspetto è considerato positivamente. L’importante è mantenere la concentrazione su campionato, Coppa Italia e Champions League, riconoscendo l’opportunità unica di competere su più fronti. Palladino è stato apprezzato per l’entusiasmo con cui affronta allenamenti e partite, dimostrando voglia di lavoro e dedizione totale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Atalanta agli ottavi, ora una tra Bayern Monaco e Arsenal: il sorteggio alle 12I nerazzurri giocheranno l’andata in casa il 10 o l’11 marzo, ritorno il 17 o 18 marzo.

