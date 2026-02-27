Marco Rossetti | l’azione umana scolpita nel cemento

Marco Rossetti presenta “Vita Activa. La condizione umana” in una mostra personale curata da Sofia Di Gravio. L’esposizione approfondisce il rapporto tra azione umana e ambiente costruito, con opere che riflettono sulla presenza e l’impatto dell’uomo nel cemento. La mostra si svolge in uno spazio dedicato all’arte contemporanea e rimarrà aperta al pubblico per un periodo definito.

Cosa: Vita Activa. La condizione umana, mostra personale di Marco Rossetti a cura di Sofia Di Gravio.. Dove e Quando: art'otel Rome Piazza Sallustio, dal 6 marzo al 31 maggio 2026.. Perché: Un'indagine profonda sul rapporto tra gesto, memoria e materia attraverso opere site-specific che celebrano il primo anniversario dell'hotel.. L'arte contemporanea a Roma si arricchisce di un nuovo capitolo riflessivo e materico con l'inaugurazione della mostra personale di Marco Rossetti, intitolata Vita Activa. La condizione umana. Ospitata negli eleganti spazi dell' art'otel Rome Piazza Sallustio, l'esposizione segna un traguardo significativo: il primo anniversario dell'apertura di questa struttura che, fin dal suo debutto, ha scelto di integrare l'espressione artistica nel proprio DNA attraverso l' art'otel art Gallery.