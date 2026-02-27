Marco Bezzecchi illumina le FP1 del GP di Thailandia! Marquez a quasi mezzo secondo poi Bagnaia

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, la performance di Marco Bezzecchi si distingue, mentre Marquez si mantiene a distanza di quasi mezzo secondo e Bagnaia segue da vicino. La giornata rivela le differenze tra le varie case motociclistiche, con Aprilia che mostra un buon ritmo e le altre che ancora devono recuperare terreno sulla pista di Buriram.

Marco Bezzecchi (Aprilia), come si era visto nei test dei giorni scorsi, è in ottima forma sulla pista thailandese e ha chiuso la prima sessione di prove libere davanti a tutti con il tempo di 1:29.346 con 110 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) mentre è terza la seconda Aprilia di Jorge Martin a 205 millesimi, con lo spagnolo che sembra finalmente recuperato dopo le enormi difficoltà del 2025. Ottava posizione per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) che chiude a 588 millesimi da Bezzecchi, quindi nona per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 666, con Luca Marini (HRC Honda) che chiude la top10 a 722. Si ferma in 15a posizione Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

