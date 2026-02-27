Marche spinta alle rinnovabili

Le Marche stanno puntando sulla creazione di una comunità energetica regionale, un progetto che mira a promuovere fonti rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L’assessore regionale allo sviluppo economico ha illustrato come l’iniziativa possa contribuire a un uso più sostenibile delle risorse e favorire l’autonomia energetica del territorio.

Le Marche avranno una comunità energetica regionale. L’obiettivo delineato dall’assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro, è ambizioso, ma non fuori portata. Intanto la la giunta regionale ha avviato la mappatura completa di tutti gli immobili di proprietà per valutarne l’idoneità rispetto all’installazione di impianti fotovoltaici. Si tratta di una ricognizione dettagliata del patrimonio immobiliare dell’ente – edifici, ospedali, piazzali e aree di pertinenza – con l’obiettivo di trasformare superfici oggi non utilizzate in nuove fonti di produzione di energia rinnovabile, spiegano dalla Regione. “Vogliamo che le Marche siano le prime a dare l’esempio – dice Bugaro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

