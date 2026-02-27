Marc Márquez contro gli altri e contro se stesso

Anche quest’anno in MotoGP, il pilota spagnolo si presenta come il favorito, mentre si confronta con un avversario molto in forma e con le proprie sfide. La stagione vede la sua partecipazione alle gare e la competizione con altri piloti di alto livello. La lotta per la vetta si svolge su circuiti diversi, con prove e risultati che determinano la classifica generale.

Anche quest’anno in MotoGP il pilota spagnolo è il favorito, ma un avversario molto in forma e la sua guida spericolata potrebbero metterlo in difficoltà È iniziato in Thailandia il primo weekend di questa stagione di MotoGP, la categoria più importante del Motomondiale. Il principale favorito per la vittoria è lo spagnolo Marc Márquez della Ducati: l’anno scorso ha stravinto il titolo ed eguagliato così il numero di campionati vinti da Valentino Rossi nella massima categoria (sette). Se dovesse vincere ancora, lo supererebbe: un traguardo considerevole, considerata l’intensa e aspra rivalità che c’è tra Márquez e Rossi – ritiratosi nel 2021 ma ancora molto critico nei confronti del vecchio avversario. 🔗 Leggi su Ilpost.it

