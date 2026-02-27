Mara Sattei a Sanremo 2026 | quanto costano abiti gioielli scarpe make-up

Sul palco di Sanremo 2026, Mara Sattei si distingue non solo per la sua performance musicale, ma anche per l'attenzione ai dettagli del look. Abiti, gioielli, scarpe e trucco sono stati scelti con cura, riflettendo uno stile che cattura l’attenzione. Ogni elemento contribuisce a creare un’immagine forte e riconoscibile, rendendo il suo outfit parte integrante della scena.

Mara Sattei incanta sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 non solo con la sua voce e il brano Le cose che non sai di me. Sentiamo parlare di lei anche per scelta stilistica che porta alta moda e ribellione chic. Sotto la guida della stylist Gaia Bonfiglio, la cantante ha puntato su un’estetica ricercata e senza tempo, diventando una delle protagoniste più ammirate di questa edizione del Festival. Ma quanto vale, economicamente, il look di Mara Sattei? Tra abiti d’archivio, gioielli preziosi e un trucco da vera diva, vediamo insieme il valore (stimato) di ciò che ha indossato durante le serate sanremesi. Per questa edizione, Mara Sattei ha stretto un sodalizio con una delle maison più iconiche del mondo: Vivienne Westwood. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

