Mantova-Carrarese domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15 si gioca la partita di Serie B tra Mantova e Carrarese allo stadio Danilo Martelli. Le formazioni ufficiali sono state rese note e sui siti di scommesse sono state pubblicate le quote e i pronostici. La sfida tra le due squadre è inserita nel calendario della prossima giornata di campionato.

Nel programma della prossima giornata di Serie B va in scena anche il confronto tra Mantova e Carrarese, che si affrontano domenica pomeriggio al Danilo Martelli. I padroni di casa del Mantova sono al momento in piena zona playout con 26 punti, ma reduce da una preziosa vittoria in casa contro la Sampdoria per 2-1.