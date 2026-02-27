Mantova-Carrarese domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15 si gioca la partita tra Mantova e Carrarese al Danilo Martelli, nell’ambito della giornata di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote per le scommesse sono disponibili. La sfida si preannuncia come uno degli incontri principali del turno.

Nel programma della prossima giornata di Serie B va in scena anche il confronto tra Mantova e Carrarese, che si affrontano domenica pomeriggio al Danilo Martelli. I padroni di casa del Mantova sono al momento in piena zona playout con 26 punti, ma reduce da una preziosa vittoria in casa contro la Sampdoria per 2-1.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mantova-Carrarese (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mantova Carrarese. Temi più discussi: Mantova-Carrarese, coreografia dei tifosi nei distinti: Domenica tutti al Martelli; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 27A GIORNATA; Carrarese, gli azzurri entrano nel mese clou: le tappe della volata finale; Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Domani in campo. Mantova, bivio salvezza contro la CarrareseLa vittoria in rimonta con la Sampdoria ha permesso al Mantova di compiere un passo in avanti prezioso. Un balzo che, però, non è bastato per proiettare fuori dalla zona playout i biancorossi che, al ... ilgiorno.it Calcio serie B – Mantova e Carrarese: una sfida agli antipodi Rivoluzione da una parte, continuità dall’altraMantova Domenica al Martelli (ore 17.15) il Mantova affronterà la Carrarese nell’ennesimo scontro salvezza. La classifica sorride agli apuani, decimi e ... vocedimantova.it #Carrarese verso il #Mantova, #Calabro: «Servirà una grande prestazione per espugnare il Martelli» x.com #Carrarese verso il #Mantova, #Calabro: «Servirà una grande prestazione per espugnare il Martelli» facebook