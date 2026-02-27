Manni | 22 anni di inchieste a Modena tra fiumi e fabbriche

Per oltre due decenni, tra il 1970 e il 1992, un giornalista ha seguito da vicino le vicende di Modena, coprendo eventi legati a fiumi e fabbriche. La sua presenza costante si è fatta sentire nelle pagine dei quotidiani della città, accompagnando i lettori attraverso anni di cambiamenti e sviluppi locali. La sua attività si è concentrata sulla cronaca quotidiana, offrendo un punto di vista diretto e quotidiano.

Graziano Manni, 80 anni, è un nome che ha segnato la storia del giornalismo locale. Per 22 anni, dal 1970 al 1992, ha guidato la redazione modenese di un importante quotidiano, diventando un punto di riferimento per la cronaca cittadina. La sua carriera, iniziata nel 1960 e conclusa nel 2000, ha lasciato un'impronta indelebile, non solo per la qualità del lavoro ma per l'impegno civico che lo ha sempre contraddistinto. Spadolini e Biagi i miei maestri, afferma, riconoscendo il debito formativo con due figure fondamentali del giornalismo italiano. La sua eredità, però, non si limita alle pagine dei giornali: Manni ha formato generazioni di giornalisti, molti dei quali sono diventati direttori di testate importanti. Manni, capocronista per 22 anni. Sempre dalla parte dei cittadini: Spadolini e Biagi i miei maestriHa trascorso tutta la carriera, dal '60 al 2000, a 'casa' Carlino guidando a lungo la redazione di Modena Formai un gruppo di giovani promettenti. Tanti futuri direttori sono partiti dalla cronaca lo ...