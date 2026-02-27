Abbiamo seguito da vicino un progetto che coinvolge creatività e passione, tra mani che modellano argilla e idee che prendono forma. All’inizio, l’entusiasmo di dedicarsi a questa attività era più forte di qualsiasi altra considerazione, anche rispetto alle routine quotidiane. È un percorso che unisce manualità e immaginazione, portando avanti un’esplorazione che coinvolge chi partecipa.

Inizialmente, dobbiamo ammetterlo: la felicità di saltare qualche ora di scuola superava il pensiero della bellezza del progetto. Ma appena abbiamo incontrato le esperte co-designer che ci hanno accompagnato in questa avventura, tutto è cambiato. Abbiamo capito che non eravamo lì solo per passare il tempo, ma per diventare protagonisti del nostro territorio. Il nostro viaggio è iniziato a Bagno di Gavorrano. Armati di argilla e curiosità, ci siamo trasformati in ’Ciceroni’ per un giorno. Con l’argilla abbiamo preso le impronte della città: foglie, cemento, persino tombini, catturando l’anima di ciò che ci circonda. È stato un modo per osservare con occhi nuovi quegli spazi che spesso diamo per scontati, distinguendo tra i luoghi che ancora ’respirano’ e quelli che sembrano aver perso la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mani sporche di argilla e sogni. Il nostro viaggio con GASATI!

