Mancanza di documenti e vendita illegale sequestro di pesce al mercato Sant' Orsola

Stamattina la Guardia costiera e il personale Asp sono intervenuti nel mercato Sant'Orsola per un controllo sul pesce in vendita. Durante l'ispezione, sono state trovate partite di prodotto ittico prive di documenti obbligatori e alcune vendite sono state identificate come illegali. Il controllo si è concentrato sulle modalità di presentazione del pesce e sulla conformità delle indicazioni fornite con le normative vigenti.

Guardia costiera e personale Asp in azione stamane all'interno del mercato Sant'Orsola. Sotto la lente d'ingrandimento le modalità di presentazione del prodotto ittico per la commercializzazione, ed in alcuni casi si riscontrava che diverse partite erano carenti circa le indicazioni di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Controlli di Natale nei mercati contro la pesca illegale e lavoro nero: al Sant'Orsola multe e sequestriImportante operazione congiunta di Capitaneria di Porto, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Dipartimento di Prevenzione Veterinario... Pesce in vendita senza tracciabilità: maxi sequestro in una pescheriaCentinaia di chili di prodotti sono stati tolti dal commercio e in gran parte smaltiti.