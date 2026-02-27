Mancanza di documenti e vendita illegale sequestro di pesce al mercato Sant' Orsola

Stamattina, la Guardia costiera e il personale dell'Azienda sanitaria hanno effettuato controlli al mercato Sant'Orsola, concentrandosi sulla vendita di prodotti ittici. Durante le verifiche, sono state sequestrate alcune partite di pesce che presentavano carenze nelle indicazioni di etichettatura e documentazione. L'operazione ha portato alla scoperta di vendite illegali e di pesce senza i documenti necessari per la tracciabilità.

Guardia costiera e personale Asp in azione stamane all'interno del mercato Sant'Orsola. Sotto la lente d'ingrandimento le modalità di presentazione del prodotto ittico per la commercializzazione, ed in alcuni casi si riscontrava che diverse partite erano carenti circa le indicazioni di.