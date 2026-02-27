Malore in campo a Varago | muore Paolo Sciarrillo durante l’allenamento ‘È caduto senza un segnale’

Durante un allenamento nel campo di Varago, Paolo Sciarrillo è crollato improvvisamente e ha perso la vita. Era in compagnia dei suoi compagni e si stava allenando quando è svenuto senza alcun segnale premonitore. I presenti hanno assistito alla scena, passando dal sorriso al dramma in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Sciarrillo non c’era più niente da fare.

Un attimo prima rideva con i compagni, un attimo dopo era a terra. Un malore improvviso, durante l’allenamento serale sul campo di via don Pastega, a Varago, frazione di Maserada sul Piave, è stato fatale a Paolo Sciarrillo, 53 anni, residente a Breda di Piave e centrocampista degli Amatori Varago over 40. Era giovedì 26 febbraio, poco dopo le 21. Sciarrillo aveva completato alcuni giri di riscaldamento e stava facendo stretching insieme ai compagni quando è crollato improvvisamente a terra, privo di sensi. Nessun segnale premonitore, nessuna avvisaglia. Solo il tonfo e lo sgomento. La parola chiave è malore improvviso in campo. I compagni hanno capito subito che non si trattava di una semplice caduta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

