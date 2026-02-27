Malore alla guida e schianto tra auto e bus | ottantenne all' ospedale

Un uomo di 83 anni ha perso il controllo della vettura a causa di un malore e si è scontrato con un autobus sulla strada provinciale 1 del Carso, vicino ad Aurisina, intorno a mezzogiorno di oggi. L’incidente ha coinvolto un’auto e un autobus e si è verificato sulla corsia opposta. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

