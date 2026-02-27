Malattie rare Perugia eccelle nel campo della ricerca ematologica

Nuovo importante riconoscimento per la ricerca medica perugina nel campo delle malattie rare.Il gruppo di lavoro coordinato dall'ematologa Cristina Mecucci ha reso noti importanti risultati nel campo dell'ematologia: in particolare, la ricerca pone l'accento sull'importante scoperta di anomalie.