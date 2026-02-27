Maiorca-Real Sociedad sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Moderata fiducia ai Txuri-urdin

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Maiorca e Real Sociedad. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si discutono quote e pronostici. Il Maiorca ha recentemente attraversato una fase difficile, che ha portato alla decisione di esonerare l’allenatore basco dopo la sconfitta a Vigo. La fiducia nei confronti dei Txuri-urdin sembra moderata.

Il Maiorca è piombato in una crisi che doveva sfociare in una decisione: la posizione di Arrasate era a rischio da qualche settimana e la sconfitta di Vigo è stata fatale al tecnico basco. Los Bermellones stanno cercando il nuovo tecnico e sembrano essersi indirizzati verso Martin Demichelis, con un passato da difensore di altissimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Alaves-Real Sociedad (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia moderata ai Txuri-urdinIl sabato pomeriggio di Liga si caratterizza per un derby basco davvero interessante che mette di fronte l’Alaves e la Real Sociedad: entrambe hanno...

Il punto sulla ventiquattresima giornata di Liga: Al Bernabeu, poker del Real Madrid alla Real Sociedad de Fútbol: Garcia, poi momentaneo 1-1 su rigore di Oyarzabal, poi doppietta su rigore di Vinicius, in mezzo il gol di Carvajal. Vittoria fondamentale del betis - facebook.com facebook